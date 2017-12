França Sub-20 teme futuros rivais Deu a louca no técnico da seleção francesa sub-20. Raymond Domenech está com medo de enfrentar Brasil ou Argentina já nas quartas-de-final do Mundial da categoria e assumiu publicamente que seria vantagem perder para Gana na partida deste domingo, às 14 horas, em Mar del Plata. O treinador explica a decisão: "Brasil e Argentina têm um nível técnico muito superior ao da nossa seleção e, por isso, será melhor nos classificarmos em terceiro do grupo." Se a França ficar em primeiro no Grupo F, enfrenta nas quartas-de-final a Argentina e, se terminar em segundo, o Brasil. Isto caso os adversários cheguem a esta etapa da competição. Porém, um empecilho pode atrapalhar a decisão do técnico. As partidas decisivas da última rodada não serão nos mesmos horários. Na chave, Irã e Paraguai enfrentam-se às 16h45. O empate elimina os dois times e a vitória dos asiáticos deixa a França em segundo do grupo. Apesar de saber que sua "matemática" pode ser traiçoeira, Domenech entrará em campo para ser derrotado. A prova disto é que abrirá mão de boa parte dos titulares. Os defensores Mathieu Delpierre e Gregory Vignal, pendurados com um cartão amarelo, estão fora. Outras ausências confirmadas são a do zagueiro Bernard Mendy e do meia Nicolas Fabiano, suspensos. "Vamos ver o que faremos, mas é quase certo que pouparemos alguns atletas", afirmou o técnico. Ao contrário dos franceses, a seleção de Gana não se intimida com a força dos rivais, promete continuar dando show e já sonha com o título. O goleador ganês, Derrick Boateng, responsável pelo gol que garantiu a vaga aos africanos na vitória por 1 a 0 diante do Irã, disse que confia na técnica e força física de seus companheiros. "Podemos ganhar o torneio. Argentina e Brasil têm bons jogadores, mas viemos para ganhar, sem nos preocuparmos com os adversários," afirmou o atacante que defende o Panathinaikos, da Grécia. A rodada deste domingo definirá outros classificados. No Grupo D, o mais equilibrado da competição, Angola (4 pontos) enfrenta a Austrália (3), às 14 horas. Na seqüência, às 16h45, duelam República Checa (4) e Japão (0). No Grupo E, a líder Costa Rica (6) pega o segundo colocado, o Equador (4). O jogo dos deseperados Holanda (1) e Etiópia (0) encerra a jornada.