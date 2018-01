França tem a pior pontaria da Europa A seleção da França fez papelão no Mundial de 2002, ao ser desclassificada na primeira fase sem que tivesse marcado um gol. O desempenho frustrante da artilharia dos campeões do mundo de 1998 se transformou em amostra do que ocorreria no torneio doméstico da temporada recém-encerrada. O Campeonato Francês foi o que apresentou o índice de gols mais baixo ? 2,20 ? dentre as grandes e médias competições nacionais na Europa. Leia mais no Estadão