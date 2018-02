França terá mudança radical para 2006 A dolorosa eliminação nas quartas-de-final da Eurocopa diante da modesta Grécia provocará uma mudança radical na seleção francesa, que tentará reencontrar o rumo antes da Copa do Mundo de 2006 para apagar seus dois recentes vexames - em 2002, foi eliminada na primeira fase do Mundial sem ter feito sequer um gol. Alguns veteranos sairão por conta própria (Desailly, 35 anos, e Lizarazu, 34), outros deverão por decadência técnica (Barthez e Thuram, ambos de 32, muito criticados pela imprensa). E para lugar do técnico Jacques Santini, que havia assinado contrato com o Tottenham antes mesmo do início da competição, o favorito é o ex-jogador Jean Tigana. "Para alguns jogadores, com certeza foi o fim na seleção. E outros devem estar pensando se continuarão", afirmou Santini. "Não poderíamos ser os melhores para sempre", disse Lizarazu, campeão do mundo em 98 e da Eurocopa em 2000.