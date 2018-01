França trabalha para colocar jogadores em forma A seleção francesa completou nesta terça-feira, na cidade de alpina de Tignes, a sua segunda jornada de treinamentos para a disputa da Copa do Mundo. O técnico Raymond Domenech pretende aproveitar o período no local para colocar em forma o elenco. Além dos exercícios físicos, os jogadores realizaram trabalhos com bola, já que no próximo sábado os franceses farão um amistoso contra o México. Zidane e Thierry Henry, que não treinaram na segunda, fizeram um trabalho em separado dos demais jogadores. Nesta quarta-feira, a seleção deve realizar um passeio pelas montanhas de Tignes. Em 1998, a França havia se concentrado nessa cidade e conseguiu conquistar a Copa. Por isso, a diretoria decidiu novamente por se concentrar no local. Além do jogo contra o México, a França terá mais duas partidas preparatórios em seu país: no dia 31 de maio, contra a Dinamarca, e em 7 de junho, contra a China. Os franceses estão no Grupo G da Copa do Mundo, junto de Togo, Coréia do Sul e Suíça.