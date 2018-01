França treina e pode jogar a final O atacante França participou na manhã desta sexta-feira do primeiro treino coletivo no São Paulo depois da contusão muscular que sofreu no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, contra o Corinthians, há cerca de 15 dias. O jogador se movimentou durante cerca de 50 minutos e parece ter superado o problema. A comissão técnica, no entanto, ainda é cautelosa quando a escalação do artilheiro para o jogo deste domingo, outra vez contra o Corinthians, na final do Torneio Rio-SP. França será submetido a uma nova avaliação neste sábado e só depois disso o técnico Nelsinho Baptista saberá se poderá ou não contar com o jogador no clássico.