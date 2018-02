França vai concorrer à sede da Eurocopa de 2016

A França pretende se candidatar para receber a Eurocopa de 2016, disse nesta terça-feira o ministro do Esporte, Bernard Laporte. "Queremos que a França seja candidata", disse Laporte ao jornal L'Equipe. "Nós queremos a Euro 2016." Dirigentes da Federação Francesa de Futebol se reuniram com Laporte na semana passada para apresentar o projeto. "Disse a eles que o governo da França obviamente apoiaria a proposta", disse Laporte, que foi técnico da seleção francesa de rúgbi e entrou no governo após a Copa do Mundo de rúgbi deste ano. O ministro acrescentou que a França deve oficializar sua proposta no fim de 2008 ou início de 2009. A França organizou a Eurocopa pela última vez em 1984, quando sagrou-se campeã do torneio. O país também foi sede da Copa do Mundo de 1998, também conquistada pelo time da casa.