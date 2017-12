França vai para o Kashiwa Reysol Nem Europa nem Brasil. O destino do ex-atacante do São Paulo é o futebol japonês. O Bayer Leverkusen o negociou nesta quarta-feira com o Kashiwa Reysol por 2,5 milhões de euros (R$ 7,1 milhões). Ele disputou 71 partidas pelo clube alemão e marcou apenas 21 gols nos 3 anos em que defendeu o time. Ele havia sido negociado pelo São Paulo em 2002 por cerca de 8 milhões de euros.