França vai ter lua-de-mel curta O atacante França deixou de lado as preocupações com sua transferência para o Bayer Leverkusen para subir ao altar e casar com Daniela Damasceno na noite de sábado na tradicional Igreja Nossa Senhora do Brasil, na capital. A lua-de-mel deverá ser curta pois o atacante espera definir sua mudança de clube ainda esta semana. Segundo o empresário do jogador, Wagner Ribeiro, França não deverá comparecer à apresentação do São Paulo para a temporada, prevista para o dia 4. A negociação do atacante está em estágio adiantado faltando apenas a chegada dos dirigentes do clube alemão, prevista para a primeira semana de janeiro, para formalização da transação. A diretoria do clube tenta, a partir de amanhã, prorrogar o empréstimo do zagueiro Émerson, que pertence à Portuguesa. O zagueiro, que disputou o Campeonato Brasileiro pelo São Paulo, tem os direitos federativos estipulados em R$ 5 milhões. Sem o dinheiro para ficar com o jogador em definitivo, os dirigentes são-paulinos pretendem conversar com a nova diretoria da Portuguesa, que assume amanhã, para ter o zagueiro no primeiro semestre de 2002. Os outros reforços contratados pelo clube foram o lateral-direito Rafael, o meia Lúcio Flávio e o atacante Reinaldo. Para o diretor de futebol José Dias, as novas contratações fazem do São Paulo um time forte para o próximo ano.