França vence Alemanha em amistoso A seleção francesa, atual campeã mundial e da Eurocopa, conseguiu mais um bom resultado hoje. A equipe derrotou a Alemanha por 1 a 0, em amistoso no Stade de France, estádio onde foi realizado o jogo final da Copa do Mundo de 1998. A partida serviu de preparação para as eliminatórias para o Mundial de 2002. O gol foi marcado pelo craque da Juventus, da Itália, Zinedine Zidane, aos 27 minutos do primeiro tempo. Ele recebeu cruzamento da direita, feito por Willy Sagnol, dominou bem e chutou forte, sem chances para o goleiro Oliver Kahn. A França dominou grande parte do jogo e poderia ter vencido com uma vantagem maior. O brasileiro Paulo Rink ficou no banco de reservas do time alemão e não foi aproveitado pelo técnico Rudi Voeller, que perdeu pela segunda vez consecutiva desde que assumiu o cargo. A Alemanha havia sido derrotada em novembro pela Dinamarca. Jogando em casa, a França não perde da Alemanha desde 1935. Dia cheio - As principais seleções da Europa estarão disputando amistosos amanhã. O jogo que mais chama a atenção é entre Itália e Argentina, no Estádio Olímpico de Roma. A última vez em que as duas equipes se enfrentaram foi pelas semifinais da Copa do Mundo de 1990. Houve empate por 1 a 1. Na decisão por pênaltis, os argentinos venceram por 4 a 3. Os italianos contarão com a presença do atacante Christian Vieri, que não defende a seleção há mais de um ano. Gabriel Batistuta, machucado, desfalca os argentinos. "Este confronto pode ser a final da próxima Copa do Mundo", afirmou Hernán Crespo, atacante da Lazio, que, amanhã, defenderá a seleção sul-americana. Espanha e Inglaterra também prometem fazer um jogo emocionante. A partida vai marcar a estréia do técnicoSven Goran Eriksson no comando do time inglês.