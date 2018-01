França vence Chipre com dificuldades A França sofreu mas bateu neste sábado o fraco Chipre, de virada, por 2 a 1, em Nicosia, pelo grupo 1, na rodada de abertura das Eliminatórias para a Eurocopa de 2004, que será disputada em Portugal. Os cipriotas saíram na frente com Okkas, aos 15 do primeiro tempo. O atacante Cissé empatou aos 38, e Wiltord marcou o gol da vitória aos sete da segunda etapa. Foi a primeira vitória francesa sob o comando do novo técnico, Jacques Santini, substituto de Roger Lemerre. A Itália venceu o Azerbaijão, em Baku, por 2 a 0, pelo grupo 9, e diminuiu a pressão sobre o treinador Giovanni Trapattoni. Ahmadov, contra, e Del Piero foram os autores dos gols. Com gols de Raúl e Valerón, a Espanha venceu a Grécia, em Atenas, 2 a 0, pelo grupo 6. Quem também estreou bem foi a Alemanha, pelo grupo 5. Bateu a Lituânia por 2 a 0, em Kaunas. Ballack fez o primeiro, e Stankevicius, contra, deu números finais ao jogo. Em Eindhoven, a Holanda venceu a Bielo-Rússia por 3 a 0, gols de Davids, Kluivert e Hasselbaink, pelo grupo 3. Em Moscou, dez pessoas ficaram feridas em confronto entre torcedores da Rússia e da Irlanda, na Praça Vermelha. No jogo, Rússia: 4 a 2. Demais partidas: Noruega 2, Dinamarca 2; Ilhas Faroe 2, Escócia 2; Áustria 2, Moldávia 0; Armênia 2, Ucrânia 2; Croácia 0, Estônia 0; Finlândia 0, País de Gales 2; Letônia 0, Suécia 0; Turquia 3, Eslováquia 0; San Marino 0, Polônia 2; Bélgica 0, Bulgária 2; Eslovênia 3, Malta 0; Bósnia 0, Romênia 3. Em jogo amistoso neste sábado, Inglaterra e Portugal empataram por 1 a 1. Alan Smith fez para os ingleses e Costinha marcou para os portugueses.