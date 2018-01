França vence e garante vaga na 2ª fase A seleção da França é a primeira classificada para as semifinais da edição 2003 da Copa das Confederações. Na tarde desta sexta-feira, em partida válida pelo Grupo A, os franceses venceram a seleção do Japão por 2 a 1 e garantiram vaga antecipada na próxima fase. Os gols da França foram marcados Pires e Sydney Govou. Nakamura fez o único gol do Japão. A França, que na estréia venceu a Colômbia por 1 a 0, soma agora seis pontos em dois jogos e no domingo pega a Nova Zelândia em busca do primeiro lugar no grupo. Na abertura da rodada desta sexta, a Colômbia derrotou a Nova Zelândia, de virada, por 3 a 1 e manteve suas chances de classificação. A exemplo do Japão, que venceu a N. Zelândia na estréia (3 a 0), a Colômbia tem três pontos ganhos. Ficha Técnica França ? Barthez; Sagnol, Gallas, Boumsong e Silvestre; Dabo, Dacourt (Pedretti), Pires e Rothen (Wiltord); Govou e Marlet (Henry). Técnico ? Jacques Santini. Japão ? Narazaki; Yamada, Tsuboi, Miyamoto e Alex; Nakata, Inamoto (Nakata), Endo, Nakamura (Ogasawara); Takahara e Okubo. Técnico ? Zico. Gols ? Pires (pênalti) aos 43 minutos do primeiro tempo; Nakamura aos 15 e Govou aos 21 do segundo. Árbitro ? Mark Shield (AUS). Cartão amarelo ? Govou e Okubo. Cartão vermelho ? Sagnol. Local ? Estádio Geoffroy-Guichard, em Saint-Etienne.