França vende metade dos ingressos para Copa Com as seleções francesa e brasileira servindo de chamariz, metade dos 600 mil ingressos para a Copa das Confederações - a ser disputada na França entre os dias 18 e 29 deste mês sob os auspícios da FIFA - já foram vendidos. Os preços das entradas individuais para os 15 jogos da competição, reunindo 8 países - França, Brasil, Turquia, Estados Unidos, Japão, Colombia, Nova Zelandia e Camarões variam de 15 a 85 euros. Prevendo menor interesse do público pelas partidas entre as equipes japonesa, neozelandesa e colombiana, em Saint Etienne e Lyon, a Federação Francesa de Futebol (FFF), de acordo com a FIFA, decidiu que, para tais jogos, parte das entradas será franqueada aos membros das comunidades esportivas das duas cidades. Em entrevista à imprensa, hoje em Paris, o diretor geral da FFF, Gérard Enault, declarou-se convencido de que a Copa não será afetada pela onda de greves ora em curso na França. "Basta ver o que se passa com o torneio de tenis de Roland Garros - as greves não estão impedindo a presença cada vez maior do público ao local", ponderou. Sobre as expectativas dos franceses em relação à equipe brasileira, ele observou que o desejo da maioria do público, inclusive da mídia, é de que a final da Copa seja disputada pelo Brasil e pela França. "Menos do que por um resultado eventualmente favorável à França, os franceses torcem pela qualidade superior do espetáculo que as duas equipes certamente ofereceriam", sublinhou.