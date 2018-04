França vira problema para o São Paulo O talento de França rendeu US$ 8,5 milhões aos cofres do São Paulo, mas o atacante virou um problema inesperado para a diretoria do clube. Hoje, após a apresentação do jogador em sua nova equipe, o Bayer Leverkusen, o diretor do clube alemão Reiner Calmud afirmou que só vai utilizar França a partir de 1.º de julho. O presidente são-paulino, Paulo Amaral, gostaria de contar com ele na equipe por mais um semestre, desde que continuasse pagando o salário que o atacante recebia antes da transferência, cerca de R$ 130 mil. Esse é um empecilho que pode tirá-lo de vez do Morumbi. No Bayer, França ganhará aproximadamente US$ 180 mil mensais (incluindo as luvas). A diretoria do São Paulo não confirma que França atuará no clube no Torneiro Rio-São Paulo. Hoje, Nelsinho entregou aos dirigentes a lista de inscrição com o número de cada jogador, mas deixou o espaço da camisa nove em branco. "Preciso, antes, da definição do caso", afirmou o treinador. França foi recebido com festa pelos alemães e gostaria de ficar desde já na Europa. Alguns meios de comunicação brincaram com o fato de o atacante mostrar total desconhecimento sobre seu novo clube.