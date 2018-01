França volta à Alemanha confiante em gols O atacante França está voltando neste fim de semana à Alemanha, depois de ter passado três semanas de férias no Brasil, com um sonho: fazer sucesso no Bayer Leverkusen, como já fez no São Paulo. "Não quero voltar como um jogador qualquer, quero ser aproveitado." Com boas atuações em sua equipe, acredita que pode retornar à seleção brasileira. Leia mais no O Estado de S. Paulo