França volta domingo contra o Vasco Mesmo sem muita convicção, o técnico do São Paulo, Nelsinho Baptista, mudou de idéia hoje e confirmou a presença do atacante França na equipe titular que domingo enfrenta o Vasco. A partida, marcada para às 16 horas, no Morumbi, é válida pela segunda rodada do Torneio Rio-São Paulo. A decisão do treinador causou surpresa, uma vez que, durante toda a semana, ele havia garantido que o jogador só seria escalado se estivesse "100%". Para justificar a opção, Nelsinho disse que teve uma conversa com França, na qual ele teria manifestado o desejo de atuar. "Ele (França) falou que está se sentindo melhor e poderia jogar", explicou. Porém, o próprio atacante confirmou que ainda não se encontra em sua condição física ideal. Questionado em que nível estaria numa escala de 0 a 10, o atleta foi categórico. "Estou no 7", disse. A dúvida agora é com relação ao tempo em que França ficará no gramado. "Acho que não tenho condições de jogar a partida inteira. Mas pelo menos 45 minutos devo entrar", afirmou o jogador. Para ele, o mais importante nesse momento é estar no campo para readquirir ritmo de jogo. "Fiquei muito tempo parado. Fiz um treino ruim na quarta-feira. Mas como melhorei bem meu passe e minha conclusão ontem e hoje, achei que poderia jogar no domingo." Além de confirmar a estréia da dupla de ataque França/Reinaldo, Nelsinho também aproveitou os dois últimos treinos para definir os substitutos do zagueiro Júlio Santos, do lateral-esquerdo Gustavo Nery e do volante Fábio Simplício. Os três foram expulsos na estréia do time na competição, empate por 3 a 3 com o Etti Jundiaí. Entram na equipe Reginaldo, Lino e Maldonado. Tristeza - Reinaldo aproveitou hoje para lamentar a derrota do Flamengo para o San Lorenzo, da Argentina, na final da Copa Mercosul. Além dos amigos, ele ficou triste por outra razão. "Com o dinheiro do título, eles podiam pagar algumas dívidas", observou.