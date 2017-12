França x Brasil: primeiro tempo sem gols O primeiro tempo de França x Brasil, nesta quinta-feira, no Stade de France, terminou 0 a 0. Bastante equilibrado, os 45 minutos iniciais do jogo comemorativo do centenário da Fifa teve poucas chances de gol, apesar dos craques em campo. As melhores oportunidades estiveram nos pés de Ronaldo e Henry, que, no entanto, chutaram para fora. O destaque mesmo da partida, até agora, foi o uniforme das duas equipes. Tanto França quanto Brasil usaram réplicas das roupas de suas seleções no começo do século passado.