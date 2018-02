França x Inglaterra esquenta a Euro A Eurocopa-2004 terá neste domingo o segundo grande teste para o esquema de segurança montado pelos organizadores. Depois da abertura, hoje, com Portugal x Grécia, no Porto, desta vez a prova de fogo ocorrerá na capital, onde se encontram França e Inglaterra. Há longa história de rivalidade, mas sobretudo existe o temor da ação dos torcedores britânicos. Mesmo com todas as medidas de cautela, não foi afastado o risco de hooligans terem superado as barreiras de controle. Dentro do campo do novo Estádio da Luz, que pertence ao Benfica, está previsto pelo menos um belo duelo - entre o francês Zinedine Zidane e o inglês David Beckham. Ambos são dois dos astros do Real Madrid, costumam dividir funções na equipe espanhola, mas agora têm a missão de confirmar a fama de ?maestros? com a camisa de suas respectivas seleções. Beckham recorreu à fleuma britânica para evitar polêmica. O craque inglês disse que, ao encontrar Zidane, lhe dirá bon jour (bom dia, em francês). "Trata-se de um jogador com o qual sempre se aprende", afirmou. O inglês só não aposta na França como favorita. "A Inglaterra chega animada para a Euro e vejo a Espanha como forte candidata ao título." Zidane tem a Euro como oportunidade de resgatar o prestígio da França, em parte abalado com a campanha decepcionante na Copa da Ásia. No torneio de 2002, ele não passou de figurante e entrou só na terceira partida - na derrota por 2 a 0 para a Dinamarca. "Agora é outra história", prevê. O clássico que começa às 15h45 de Brasília tem outras atrações. Os organizadores decidiram proibir o consumo de cigarro no estádio, como parte do "dia sem tabaco". Além disso, a partida bateu recordes de apostas em Londres (mais de US$ 46 milhões) e o francês Liliam Thuram faz sua 100.ª apresentação com a camisa dos ?Bleus?. No outro jogo deste domingo, Suiça e Croácia jogam a partir das 13 horas, em Leiria, pelo Grupo B.