Francana busca reabilitação na Série A2 A primeira rodada do returno da segunda fase do Campeonato Paulista da Série A2 será aberta neste sábado à noite, com a partida entre Francana e Nacional. O jogo, válido pelo grupo 3, tem início marcado para as 20h45, em Franca, e marca o confronto entre o líder e o lanterna. A ESPN Brasil transmite ao vivo. O jogo esteve até ameaçado de ser cancelado, devido a uma dívida da Francana com o ex-goleiro Alexandre, que atualmente defende o Taquaritinga. O jogador ganhou na Justiça do Trabalho o direito de receber pouco mais de R$ 65 mil e havia a possibilidade do cancelamento da partida caso o clube não efetuasse o pagamento. Mas, mesmo sem o pagamento, os dois times vão a campo. Nas três primeiras rodadas, o grupo 3 mostrou um equilíbrio enorme e, de todos os confrontos, o único que não terminou empatado foi justamente a partida Nacional 3 x 0 Francana, disputada na última quarta-feira, em São Paulo. Agora, em casa, a Francana espera espantar a crise, para sair da lanterna, com dois pontos. O Nacional é o líder, com cinco pontos. A rodada será completada no domingo, com a realização de três jogos. Pelo grupo 3, o Taquaritinga recebe o Taubaté, às 16 horas. Os dois times possuem três pontos na competição. No grupo 4, o já classificado Flamengo joga às 10 horas com o Bandeirante, com transmissão da Rede Vida de Televisão. Empatados com dois pontos, Internacional e Botafogo se enfrentam em Limeira. Os dois primeiros colocados de cada grupo vão passar ao quadrangular final.