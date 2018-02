Francana confirma participação na Série A-3 do Paulista Depois de muito mistério, a Francana confirmou a participação na Série A-3 do Campeonato Paulista. Mesmo passando por uma grave crise financeira, o clube apresentou parte do elenco ao técnico Wantuil Rodrigues. ?Precisamos, agora, tirar o atraso por conta do tempo perdido?, comentou o técnico, que por muitos anos foi ?olheiro? do Cruzeiro. A diretoria parte em busca de parceiros para conseguir cobrir as despesas da temporada. No mês passado, o clube chegou a negociar uma ajuda com a prefeitura e a liga amadora da cidade, mas não conseguiu concluir a transação. Quem também apresentou novidades foi o Votoraty. Com a saída do artilheiro Marcelo Nicácio para o São Paulo, o clube anunciou a contratação do atacante Fábio Costa. Anteriormente, ele defendeu Bahia, Brasiliense, Mogi Mirim e Guarani.