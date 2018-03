Francana contrata técnico campeão O técnico Ruy Scarpino foi anunciado nesta terça-feira à tarde como novo treinador da Francana para a seqüência do Campeonato Paulista da Série A2. Campeão Brasileiro da Série C pelo Ituano no ano passado, Ruy ainda não havia trabalhado este ano, aguardando boas propostas. Ele vem em substituição a Roberto Fonseca, que se transferiu para o Barretos, clube da Série A3. "O time já está pronto e chego apenas para lapidar o elenco. Os jogadores são muito bons, tanto que o time é líder do campeonato", comentou o novo treinador, que já comanda o primeiro coletivo nesta quarta-feira.