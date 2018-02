Francana contrata técnico para 2005 Marco Antônio Machado é o novo técnico da Francana, para a disputa do Campeonato Paulista da Série A2. Ele acertou seu salário por telefone na noite da última quarta-feira, com o diretor de futebol do clube, Dalton Amorim. Mas ainda não sabe quando irá assumir o time. À frente do Botafogo de Ribeirão Preto em 1999, Marco Antônio Machado chegou a disputar o Campeonato Brasileiro depois de conquistar o vice na Série B do ano anterior. Ex-jogador de Linense, Noroeste e XV de Jaú, ele encerrou a carreira em 1978. Virou cirurgião dentista e só retornou ao futebol em 1990, como treinador do Noroeste. Além do time de Bauru, dirigiu o Sertãozinho, Ferroviária, Marília, XV de Jaú e Sãocarlense. Enquanto isso, outros clubes da Série A2 já estão trazendo reforços, como o Guaratinguetá e o Mirassol. O Guaratinguetá repatriou alguns dos responsáveis diretos pelo acesso à Série A2, conquistado este ano, como o atacante Zaltron, o volante André Silva, o zagueiro Toninho, o volante Jessie e o goleiro Ferronato. O Mirassol, por sua vez, preferiu apostar na experiência e trouxe o zagueiro Amaral, (ex-Francana e Cene-MS) e o atacante Joílson, (campeão da segunda divisão do Campeonato Gaúcho pelo Brasil de Pelotas e da Série A2 Paulista de 2003 com o Oeste de Itápolis).