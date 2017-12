Francana defende liderança na A-2 A Francana defende a liderança do Campeonato Paulista da Série A2, fora de casa, diante do Olímpia neste domingo, às 16 horas, pela 11ª rodada da fase de classificação. Com 19 pontos, o time de Franca deve ter um adversário muito disposto, mesmo porque tem 14 pontos e também sonha em chegar às semifinais. Mas o grande jogo da rodada, envolve duas grandes forças. O vice-líder Marília, com 16 pontos, enfrenta, em Sorocaba, o Atlético, décimo colocado com 13 pontos. O MAC é o time que mais investiu para buscar o título, mas tem encontrado dificuldades na competição. Já trocou o técnico Vanderlei Paiva por Vágner Benazzi, mas ainda não acertou o pé. O próprio Benazzi ainda não venceu em dois jogos disputados. O Sorocaba também investiu bastante e espera chegar nas semifinais sob o comando do e xperiente técnico Luis Carlos Martins. O jogo começa às 10h30. À tarde, às 16 horas, o Bragantino, com 13 pontos, é favorito diante do lanterninha Araçatuba, que só tem três pontos e vive uma interminável crise. Às 18 horas, Bandeirante(13) e Sãocarlense, penúltimo colocado com nove pontos, fazem o "jogo dos seis pontos", em Birigüi. Em Guarulhos, o Flamengo(14) tenta afastar a maré de quatro derrotas diante do São Bento, que tem 13 pontos.