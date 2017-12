Francana defende liderança na Série A2 Francana e Olímpia fazem o confronto de destaque da sexta rodada do Campeonato Paulista da Séria A2, neste sábado, às 20h45, com transmissão ao vivo da ESPN Brasil. A partida, válida pelo Grupo 1, acontece no Estádio José Lancha Filho, em Franca. Outros dois jogos estão programados. O velho ditado "em time que está ganhando não se mexe" prevalece na Francana. O técnico Leandro Campos aposta na formação que vem garantindo os 100% de aproveitamento e a liderança absoluta com 15 pontos. O Olímpia, porém, vai inovar. O novo treinador Carlos Rossi realiza algumas mudanças para tirar o time da penúltima posição, onde soma apenas quatro pontos. Pelo Grupo 2, em São Paulo, às 15 horas, o Nacional (vice-líder - 10 pontos) busca a liderança isolada diante do Bragantino (lanterna - 1), que ainda não venceu. Esta será a última chance do técnico Márcio Fernandes, que ganhou um reforço de último hora: o centroavante Douglas, vindo do Santos. No Vale do Paraíba, com transmissão da Rede Vida de Televisão, às 19 horas, o Taubaté (quinto - 6) espera garantir a terceira vitória na competição contra o São Bento (terceiro - 9), na luta pela reabilitação depois do tropeço em casa diante do Nacional. Quatro jogos completam a rodada no domingo: 15 horas - Flamengo x São José; 16 horas - Botafogo x Taquaritinga; Rio Preto x Bandeirante e Matonense x Internacional.