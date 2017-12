Francana dispara na liderança da Série A2 A Francana disparou na liderança do grupo 1 do Campeonato Paulista da Série A2, ao vencer o Rio Preto por 1 a 0, neste domingo, em São José do Rio Preto. O time de Franca tem agora 12 pontos, cinco a mais do que os vice-líderes, Comercial e Botafogo, que empataram sábado e estão com 7 pontos cada. Na chave 2, a Internacional lidera com 10 pontos, depois de vencer em casa o Bragantino, por 2 a 0. Para abrir vantagem na ponta, a Francana contou com um gol de Ézio, aos 37 minutos do segundo tempo, mantendo a campanha de 100% de aproveitamento em quatro jogos. A maior surpresa da rodada no grupo 1 foi a goleada do Taquaritinga sobre o Bandeirante, por 5 a 0, marcando a estréia vitoriosa do técnico Marcelo Veiga. Em Olímpia, o time da casa não foi além do empate sem gols com o Araçatuba. E, no sábado à noite, em Ribeirão Preto, Botafogo e Comercial empataram por 2 a 2. Pelo grupo 1, a Internacional conseguiu importante vitória sobre o Bragantino, por 2 a 0, no Limeirão. A Inter lidera com 10 pontos, nove na frente do Bragantino, lanterna com um ponto. O São José deixou o último lugar ao vencer o clássico regional contra o Taubaté, por 1 a 0. O vitorioso leva agora vantagem no retrospecto, com 20 vitórias, contra 19 do rival e 21 empates. Confira os resultados da rodada: Internacional 2 x 0 Bragantino; São José 1 x 0 Taubaté; Olímpia 0 x 0 Araçatuba; Rio Preto 0 x 1 Francana, Taquaritinga 5 x 0 Bandeirante, Botafogo 2 x 2 Comercial. Matonense 0 x 4 São Bento e Nacional 1 x 1 Flamengo. Classificação: Grupo 1 - 1) Francana - 12 pontos; 2) Comercial e Botafogo - 7; 4) Bandeirante - 6; 5) Araçatuba - 5; 6) Taquaritinga e Olímpia - 4; 8) Rio Preto - 0. Grupo 2 - 1) Internacional - 10 pontos; 2) São Bento - 9; 3) Nacional - 7; 4) Matonense e Flamengo - 4; 6) Taubaté e São José - 3; 8) Bragantino - 1.