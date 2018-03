Francana é goleada, mas mantém ponta na A2 A principal goleada da décima rodada do Campeonato Paulista da Série A2 aconteceu no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, onde o Botafogo venceu a Francana, por 4 a 0. Apesar da derrota, a Francana ainda lidera isoladamente o Grupo 1, com 19 pontos. No Grupo 2, Internacional e Taubaté dividem a ponta com 18 pontos cada. O Botafogo não perdoou a estréia do ex-técnico Roberto Fonseca no comando da Francana e foi implacável: 4 a 0. O Botafogo agora chegou aos 14 pontos. Pelo mesmo Grupo 1, empate justo por 1 a 1 entre o lanterna Rio Preto (5) e o Araçatuba (11). Outro empate aconteceu entre Taquaritinga (13) e Comercial (15), pelo mesmo placar. Em Olímpia (15), empate por 1 a 1 entre o time da casa e o Bandeirante (16). Pelo Grupo 2, em Matão, a Matonense (13) venceu por 3 a 1 o Flamengo (13). Os outros três jogos foram realizados no sábado à tarde. O Taubaté assumiu a liderança (18) ao vencer o Nacional, por 2 a 0, na capital. Ele foi favorecido pelo empate em casa, por 1 a 1, da Internacional (18) com o São Bento (16). No duelo dos piores times, o Bragantino (8) levou a melhor ao vencer o São José (4) por 1 a 0, no Vale do Paraíba. O regulamento prevê a classificação de quatro clubes por grupo. O último colocado geral, independente de grupo, será rebaixado para a Série A3 em 2005. Este ano só o campeão terá acesso à Série A-1, a elite paulista. Confira os resultados: Nacional 0 X 2 Taubaté; São José 0 X 1 Bragantino; Internacional 1 X 1 São Bento; Rio Preto 1 X 1 Araçatuba; Botafogo 4 X 0 Francana; Taquaritinga 1 X 1; Olímpia 1 X 1 Bandeirante e Matonense 3 X 1 Flamengo. Confira a classificação: Grupo 1 - 1) Francana 19 pontos; 2) Bandeirante 16; 3) Comercial e Olímpia 15; 5) Botafogo 14; 6) Taquaritinga 13; 7) Araçatuba 13; 8) Rio Preto 5 pontos. Grupo 2 - 1) Taubaté e Internacional 18 pontos; 3) Nacional 17 pontos; 4) São Bento 16 pontos; 5) Matonense e Flamengo 13 pontos; 7) Bragantino 8 pontos; 8) São José 4 pontos.