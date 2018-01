Francana e Marília decidem Série A2 Francana e Marília vão decidir o título do Campeonato Paulista da Série A2. Serão dois confrontos, o primeiro deles em Franca e o segundo em Marília. Esta vantagem de decidir em casa ficou com o MAC por ele ter vencido os dois jogos semifinais, enquanto a Francana venceu uma e perdeu outra. O campeão subirá automaticamente para a Série A1 em 2003, enquanto o vice-campeão terá ainda de disputar a vaga com a Portuguesa Santista, penúltima colocada da Série A1, que terminou neste domingo pela manhã. A Francana garantiu sua presença na final, ao vencer o Flamengo, em Franca, por 3 a 1. No primeiro jogo, em Guarulhos, a Francana tinha perdido por 1 a 0. Os gols do time da casa foram marcados por Dé aos 11 minutos do primeiro tempo, Tico Mineiro aos aos 5 e Clemilson aos 26 minutos da etapa final. Para o Flamengo, Serginho marcou no final do jogo, aos 42 minutos. Em Marília, o time da casa venceu o São José, por 2 a 1, confirmando sua vaga. No primeiro jogo já tinha vencido por 3 a 0, no Vale do Paraíba. O São José saiu na frente, em Marília, com Renato Santiago aos 24 minutos. Rossato empatou aos 41 minutos do primeiro tempo, cobrando pênalti. O gol da vitória foi marcado por Nei Bala aos 45 minutos da etapa final.