Francana e Rio Preto lideram na A2 Francana e Rio Preto dividem a liderança do Campeonato Paulista da Série A2, com 16 pontos cada, após a realização, neste domingo, da nona rodada da fase de classificação. Mas a competição apresenta um forte equilíbrio de forças na luta pelas quatro vagas da próxima fase. A Francana empatou com o São Bento por 2 a 2, no sétimo empate do time de Sorocaba, que tem 10 pontos. O Rio Preto também empatou em casa com o Atlético Sorocaba, sem gols. O Atlético também tem 10 pontos. O Marília perdeu a chance de assumir a liderança isolada, ao perder para o Mirassol, por 1 a 0, no campo do adversário. Este jogo marcou a estréia do técnico Vágner Benazzi. Foi a segunda derrota seguida do MAC, apontado como favorito ao título. O grande destaque da rodada foi a goleada por 4 a 0 do Olímpia, sexto colocado com 13 pontos, sobre o Flamengo, quarto colocado com 14 pontos. O Bragantino (13) decepcionou, ao perder em casa para o São José (12) por 2 a 1. A rodada foi completada com o empate sem gols de Paraguaçuense(9) e Sãocarlense(9). Sexta-feira, abrindo a rodada, o lanterna Araçatuba, com dois pontos, empatou com o Comercial, com 12 pontos, em 1 a 1. O mesmo placar foi registrado sábado entre Nacional(11) e Bandeirante(12). Classificação - 1) Francana e Rio Preto 16 pontos; 3)Marília 15; 4) Flamengo e Mirassol 14; 6)Olímpia e Bragantino 13; 8)São José, Comercial e Bandeirante 12; 11) Nacional 11; 12) Sorocaba e São Bento 10; 14) Sãocarlense e Paraguaçuense 9; 16) Araçatuba 2.