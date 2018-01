Francana fica perto do título da A2 A Francana largou na frente na decisão do título do Campeonato Paulista da Série A2, ao vencer o Marília, por 2 a 0, neste domingo pela manhã, no Estádio Lancha Filho, em Franca. Para ser campeão, o time de Franca pode perder até por dois gols de diferença, desde que não sofra mais cartões que o adversário. É que neste jogo, além da vitória em campo, a Francana teve vantagem nos cartões, que podem decidir o título. Enquanto o time da casa recebeu apenas dois amarelos, o Marília foi penalizado com quatro amarelos e um vermelho. Mas a Francana esteve numa manhã inspirada, correspondendo à expectativa de sua grande torcida que lotou o Lanchão. O Marília, sentindo a situação adversa, tentou se defender. Mas conseguiu até os 42 minutos, quando Dé abriu o placar. Washington Fubá cobrou o escanteio, mas o goleiro Marcelo Cruz não conseguiu interceptar a bola que sobrou para o toque sutil de Dé. No segundo tempo, nem a chuva forte que caiu durante todos os 45 minutos, impediu que o jogo perdesse o ritmo alucinante. Ventava forte contra o gol da Francana, mas o Marília continuava recuado, sofrendo forte pressão do time da casa. Marcelo Cruz continuava sendo o grande destaque do jogo, com grandes defesas. Mas ele não impediu o segundo gol, aos 21 minutos, marcado pelo artilheiro Tico Mineiro. Ele aproveitou o lançamento de Washington Fubá para chutar forte no canto direito do goleiro. Em vantagem no placar, a Francana passou a tocar a bola no meio-campo. Mesmo assim, criou outras boas chances para ampliar. O Marília, a rigor, teve uma grande oportunidade com o veterano Palhinha. Aos 44 minutos, Celinho cometeu falta em Ivan e foi expulso. Já nos acréscimos, o técnico Vágner Benazzi, inconformado com a arbitragem, reclamou e também foi expulso.