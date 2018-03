Francana joga para ampliar liderança na A2 A 12ª rodada do Campeonato Paulista da Série A2 será disputado nesta quarta-feira com oito partidas. A Francana, líder disparada do Grupo 1, com 22 pontos, enfrenta em casa o Araçatuba, penúltimo colocado, com 14. O jogo acontece no Estádio José Lancha Filho, às 20h30, em Franca. Apenas os quatro primeiros colocados de cada grupo passarão à segunda fase. O campeão vai subir para a Série A1, em 2004. Dois times lideram o Grupo 2, com 21 pontos: o Taubaté e a Internacional de Limeira. O Taubaté vai a Guarulhos enfrentar o Flamengo, às 15 horas. O time da casa tem um jogo a menos, e ocupa a quinta posição, com 16 pontos. A Inter tenta se manter à frente diante do lanterna São José, o pior time da competição, com apenas quatro pontos e que na última rodada perdeu o clássico do Vale do Paraíba, para o Taubaté, por 4 a 1. Outros jogos - Ainda no Grupo 1, a briga pelas primeiras posições é acirrada. Do segundo colocado Bandeirante, ao vice-lanterna Araçatuba, a diferença é de apenas dois pontos. O time de Birigui encara o Botafogo, em Ribeirão Preto. O Comercial enfrenta o lanterna Rio Preto, em São José do Rio Preto. O Taquaritinga, que vem de vitória fora de casa, recebe o Olímpia às 20h30, no Estádio Adail da Silva. No Grupo 2, o São Bento de Sorocaba enfrenta o Nacional, na capital paulista, no Estádio Nicolau Alayon, às 15 horas, com arbitragem de Silvia Regina de Oliveira. A Matonense joga em casa contra o Bragantino, o penúltimo colocado do grupo,. Confira a 12ª rodada: 15 horas - Flamengo x Taubaté; Nacional x São Bento; Rio Preto x Comercial; 16 horas - Matonense x Bragantino; 20h30 - Francana x Araçatuba; Botafogo x Bandeirante; Taquaritinga x Olímpia e Internacional x São José.