Francana lidera sozinha a Série A-2 A Francana assumiu a liderança isolada do Campeonato Paulista da Série A-2 depois de vencer em casa o Bragantino por 3 a 2, em jogo válido pela 10ª rodada da fase classificatória. O líder tem 18 pontos, dois a mais que o Marília e Rio Preto, que têm 16 pontos. O Marília tropeçou em casa ao empatar com o Bandeirante, por 1 a 1. O Rio Preto perdeu para o Paraguaçuense, por 2 a 1, em Paraguaçu Paulista. Pela manhã, o Mirassol empatou em 2 a 2 com o Nacional. O São Bento foi derrotado pelo São José, por 2 a 1, em Sorocaba, resultado que deixou o time do Vale do Paraíba na quarta colocação, com 15 pontos. Em Ribeirão Preto, o Flamengo foi novamente goleado, desta vez, por 3 a 0, pelo Comercial, agora com 15 pontos. Em São Carlos, o Grêmio Sãocarlense foi derrotado pelo Atlético Sorocaba, por 1 a 0, ficando na penúltima colocação, com apenas nove pontos. Na sexta-feira à noite, o lanterna Araçatuba praticamente decretou o seu rebaixamento, ao empatar por 1 a 1, com o Olímpia, em Birigüi. O jogo aconteceu no estádio do Bandeirante, já que o clube não pagou as taxas federativas e perdeu o mando de um jogo. Confira os resultados: Araçatuba 1 x 1 Olímpia Mirassol 2 x 2 Nacional Francana 3 x 2 Bragantino São Bento 1 x 2 São José Paraguaçuense 2 x 1 Rio Preto Comercial 3 x 0 Flamengo Sãocarlense 0 x 1 Atlético Sorocaba Marília 1 x 1 Bandeirante Classificação: 1)Francana: 19 pontos 2) Rio Preto e Marília: 16 4)Mirassol, São José e Comercial: 15 7)Flamengo e Olímpia: 14 9)Bragantino, Bandeirante e Atlético Sorocaba: 13 12)Nacional e Paraguaçuense: 12 14)São Bento: 10 15)Sãocarlense: 9 16)Araçatuba: 3