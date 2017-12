Francana mantém 100% na Série A2 A Francana venceu o Araçatuba, por 2 a 0, nesta sexta-feira à noite, no Estádio Adhemar de Barros, mantendo-se em primeiro lugar no Grupo 1 do Campeonato Paulista da Série A2. O time de Franca tem ainda 100% de aproveitando, com cinco vitórias consecutivas e 15 pontos. Para somar mais estes três pontos, a Francana adotou um esquema bastante defensivo. Mas chegou aos gols no segundo tempo, com Deivid aos 14 e Maia aos 40 minutos. O time da casa terminou o jogo com dois jogadores a menos devido às expulsões de Alan e Luiz Henrique. A derrota deixou o Araçatuba com cinco pontos. O Bandeirante assumiu a vice-liderança, com nove pontos, ao vencer o Botafogo, em Birigui, por 1 a 0, com gol de Thiago Paiva aos 31 minutos do segundo tempo. O Botafogo continua com sete pontos, em quarto lugar. A quinta rodada será completada neste sábado com seis jogos, a partir das 16 horas.