Francana rifa carro de 1998 para tentar quitar dívidas Para escapar do rebaixamento na Série A-3 do Campeonato Paulista e quitar os débitos com salários atrasados, a diretoria da Francana teve uma idéia que julga criativa. O clube está vendendo rifas de um carro da marca Fiat Marea, ano 1998, no valor de R$ 500 cada número. O sorteio será realizado no dia 12 de maio pela loteria federal e seu objetivo é ter um retorno de R$ 35 mil. O veículo foi comprado por R$ 15 mil. Três times ainda lutam contra o rebaixamento: Francana, Primavera e ECO. O clube de Franca é o que tem a situação mais fácil, porque só precisa de uma vitória na última rodada, fora de casa, diante do já classificado Monte Azul, para não depender de outros resultados. A Francana está fora da zona de rebaixamento, ocupando a 16.ª colocação, com 16 pontos. O Primavera é o primeiro na zona da degola, ocupando a 17.ª posição, com 15 pontos, e precisa vencer, fora de casa, o Olímpia, que luta por uma das vagas na segunda fase. Além disso, o time de Indaiatuba precisa torcer por um tropeço da Francana. O ECO necessita de um milagre para evitar a queda. Além de vencer, em casa, o classificado Linense, terá que torcer por tropeços dos outros dois ameaçados. Um simples empate da Francana já coloca o time de Osasco na Segunda Divisão, em 2008.