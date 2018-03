Francana se classifica na Série A2 A Francana é o primeiro time classificado à segunda fase do Campeonato Paulista da Série A2. Nesta quarta-feira à noite, jogando em casa, o time derrotou o Araçatuba, por 3 a 2, chegando a impressionantes 25 pontos no Grupo 1. Em 12 partidas disputadas, a Francana deixou o campo vitoriosa em oito oportunidades, perdeu três e empatou apenas uma vez. Na partida desta quarta-feira, o time esteve durante todo o jogo com o placar favorável, mostrando sua total superioridade sobre o Araçatuba, que segue na sétima colocação, com 14 pontos. Em casa, o Botafogo derrotou o Bandeirante por 2 a 1 e chegou à terceira colocação, com 18 pontos. O Bandeirante é o quarto, com 16. O clube de Ribeirão Preto foi melhor durante os 90 minutos, mas perdeu muitas chances e quase foi surpreendido. Na outra partida do Grupo 1, o Taquaritinga derrotou o Olímpia e segue na vice-liderança. Jogando em casa, venceu por 3 a 1, resultado que deixa o time com 19 pontos. No Grupo 2, quem está quase garantido é a Internacional, de Limeira. Nesta quarta-feira, o magro placar de 1 a 0 sobre o lanterna São José deixou o time com 24 pontos, e só um desastre tira o time da próxima fase. À tarde, quatro partidas foram realizadas: Rio Preto 3 x 2 Comercial, Flamengo 3 x 0 Taubaté, Nacional 3 x 2 São Bento e Matonense 2 x 1 Bragantino. Classificação: Grupo 1: 1) Francana 25; 2) Taquaritinga 19; 3) Botafogo 18; 4) Bandeirante 16; 5) Comercial 16; 6) Olímpia15; 7) Araçatuba 14; 8) Rio Preto 9. Grupo 2: 1) Internacional 24; 2) Taubaté 21; 3) Nacional 20; 4) São Bento 19; 5) Flamengo 19; 6) Matonense 16; 7) Bragantino 9; 8) São José, 5.