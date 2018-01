Francana surpreende Oeste na Série A2 A Francana surpreendeu o Oeste, em Itápolis, ao vencer por 2 a 0, sábado à noite. A vitória deixou o time de Franca com 10 pontos, igualando-se ao próprio adversário. Os dois times dividem a liderança do Grupo 1 do Campeonato Pauli sta da Série A2. Washington Fubá abriu o placar aos oito minutos do primeiro tempo. O veterano centroavante Roberto Carlos completou o placar aos cinco minutos da etapa final. A quinta rodada será completada neste Domingo com sete jogos.