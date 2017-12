Francana vence e lidera na Série A2 A Francana derrotou o Botafogo por 2 a 0, neste domingo, pela segunda rodada do Campeonato Paulista da Série A2. A vitória foi muito festejada no estádio José Lancha Filho, em Franca, porque garantiu ao time da casa a liderança isolada do grupo 1, agora com nove pontos. Apesar da derrota, o Botafogo é vice-líder com seis pontos, mas agora o lado de Comercial e Bandeirante, que tinha vencido o Olimpia na sexta. Mesmo com dificuldade, o Comercial, em casa, venceu o Taquaritinga por 1 a 0, se reabilitando da derrota para o Bandeirante na rodada anterior. Outro que se deu bem em casa foi o Araçatuba, que sofreu para vencer o Rio Preto por 1 a 0. No grupo 2, o Taubaté se reabilitou depois de duas derrotas seguidas. Diante de sua torcida, goleou o Nacional por 5 a 0. Em Guarulhos, o Flamengo manteve a tradição de empatar. Ficou no 1 a 1 com a Matonense. Confira todos os resultados da terceira rodada: Francana 2 x 0 Botafogo, Comercial 1 x 0 Taquaritinga, Taubaté 5 x 0 Nacional, Flamengo 1 x 1 Matonense, Araçatuba 1 x 0 Rio Preto, São Bento 0 x 2 Internacional e Bandeirante 2 x 1 Olímpia. Classificação: Grupo 1 - 1) Francana - 9 pontos; 2) Comercial, Bandeirante e Botafogo - 6; 5) Araçatuba - 4; 6) Olímpia - 3; 7) Taquaritinga - 1; 8) Rio Preto - 0. Grupo 2 - 1) Internacional - 7 pontos; 2) Nacional e São Bento - 6; 4) Matonense - 4; 5) Flamengo e Taubaté - 3; 7) Bragantino - 1; 8) São José - 0.