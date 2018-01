Francana vence líder na Copa Interior A Francana venceu o líder Marília, por 1 a 0, nesta manhã de sábado, em Franca, pela Copa do Interior, que reúne 16 clubes paulistas que não participam do Campeonato Brasileiro. Com a vitória, o time de Franca assumiu a vice-liderança do Grupo Oeste, com nove pontos, um a menos que o Marília, que continua em primeiro lugar. O único gol da partida saiu logo aos quatro minutos do primeiro tempo, num lance infeliz do meia João Marcos, que tocou contra suas próprias redes. A Francana teve boa presença no primeiro tempo e soube se defender na etapa final, merecendo a vitória. Na sexta-feira, Olímpia e Noroeste empataram, em 1 a 1, pelo mesmo grupo, com o Noroeste ficando com o ponto extra na cobrança de penalidades máximas - 3 a 2. A sexta rodada será completada neste domingo com mais seis jogos. Confira os outros jogos da rodada: 10 horas - Bandeirante x Mirassol e Internacional x XV de Jaú; 11 horas - Portuguesa Santista x Nacional, Juventus x São Bento, Rio Preto x Comercial e União Barbarense x Sãocarlense. Classificação: Grupo Oeste - 1) Marília 10 pontos; 2) Comercial e Francana 9; 4) Bandeirante e Mirassol 7; 6) Rio Preto 6; 7) Olímpia e Noroeste 5. Grupo Leste - 1) XV de Jaú 11 pontos; 2) Nacional 10; 3) Juventus 8; 4) Inter de Limeira 7; 5) União Barbarense e São Bento 6; 7) Portuguesa Santista 5; 8) Sãocarlense 3.