Francana vence no Paulista da Série A2 Na abertura da quarta rodada da segunda fase do Campeonato Paulista da Série A2, neste sábado à noite, a Francana conseguiu sua primeira vitória, no estádio Lancha Filho, o Lanchão, em Franca. Passou pelo Nacional, por 2 a 1, igualando-se ao adversário na liderança do Grupo 3, ambos com cinco pontos cada. Taquaritinga e Taubaté, que se enfrentam neste domingo à tarde, têm três pontos cada. Esta foi a primeira vitória do técnico Ruy Scarpino, o terceiro a dirigir o time na competição. O primeiro foi Leandro Campos, agora no Ituano. O segundo foi Roberto Fonseca. A Francana abriu o placar, de pênalti, com Maia aos 24 minutos do primeiro tempo. O mesmo Maia ampliou aos 13 minutos do segundo. O Nacional diminuiu com Daniel, aos 18 minutos. Com a expulsão de Edinho, aos 28 minutos, o Nacional pressionou bastante nos últimos minutos, mas não conseguiu o empate.