Francana x Marília pela Copa Interior Francana e Marília se enfrentam neste sábado às 10h45, em Franca, pela sexta rodada da Copa do Interior. O duelo marca o confronto entre o líder do Grupo Oeste, o Marília, com 10 pontos, e o sexto colocado, a Francana, com quatro pontos a menos. O jogo será mostrado, ao vivo, pela TV Record. O Marília promete partir para cima do adversário. O destaque do time é o artilheiro Reginaldo, que já marcou quatro gols na competição e no primeiro semestre foi artilheiro da Série A-3 do Campeonato Paulista, jogando pelo fraco Garça, com 27 gols. A Francana estréia o técnico Vanduiu Rodrigues que ocupa a vaga de Wellington Fajardo, que pediu demissão no começo da semana. No domingo mais seis jogos completam a sexta rodada da Copa do Interior. Confira os jogos: às 10 horas - Bandeirante x Mirassol e Internacional x XV de Jaú; 11h00 - Portuguesa Santista x Nacional, Juventus x São Bento, Rio Preto x Comercial e União Barbarense x Sãocarlense.