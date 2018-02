Francana x Oeste é atração na A2 Francana e Oeste, às 16 horas, no estádio José Lancha Filho, o Lanchão, em Franca, que será transmitido ao vivo pela ESPN-Brasil, é o principal jogo deste domingo no complemento da 12a rodada do Campeonato Paulista da Série A2. Os dois times estão brigando diretamente por uma das vagas às semifinais pelo Grupo 1. A Veterana, como é chamada a Francana, está na terceira posição, com 20 pontos, enquanto o Oeste, com 24 pontos, divide a liderança com o Taquaritinga. O time de Itápolis já estará classificado em caso de vitória. Ainda pelo Grupo 1, O Mirassol (10) receberá o Olímpia (15), no estádio José Maria de Campos Maia, às 16 horas, tentando se distanciar do lanterna Bandeirante (8). Rio Preto (12) e Comercial (10) se enfrentarão na luta contra o rebaixamento, às 16 horas , no estádio Anísio Haddad, em São José do Rio Preto. O lanterna Bandeirante fará o duelo dos opostos com o líder Taquaritinga, às 16 horas, no estádio Idenor Picardi Semeghine, em Itápolis. O time de Birigüi perdeu o mando de dois jogos, um já cumprido, devido as confusões proporcionadas por seus torcedores e dirigentes. No equilibrado Grupo 2, acontece apenas um jogo às 15 horas, quando o Flamengo (16) receberá o Bragantino (17) no estádio Antônio Soares de Oliveira, em Guarulhos. Os dois times estão brigando por uma das vagas às semifinais. O São Bento (17) enfrentará o São José(11) no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, às 16 horas, tentando superar as suspeitas de "mala-preta" do rival Atlético Sorocaba. A Matonense (18), que também briga pela vaga na semifinal, fará um duelo de seis pontos com o líder Atlético Sorocaba (22). A partida será realizada no estádio Hudson Buck Ferreira, em Matão, às 16 horas. Eis os jogos da rodada: 15 horas - Flamengo x Bragantino; 16 horas - Matonense x Atlético Sorocaba, São Bento x São José, Mirassol x Olímpia, Francana x Oeste (ESPN Brasil), Rio Preto x Comercial e Bandeirante x Taquaritinga. Classificação: Grupo 1 - 1) Taquaritinga e Oeste 24 pontos; 3) Francana 20; 4) Olímpia 15; 5) Rio Preto 12; 6) Comercial e Mirassol 10; 8) Bandeirante 8. Grupo 2 - 1) Atlético Sorocaba 22 pontos; 2) Matonense 18; 3) Bragantino e São Bento 17; 5) Flamengo e Nacional 16; 7) São José 11 e 8) Sãocarlense 3. Obs.: não estão incluídos os pontos de Nacional X Sãocarlense.