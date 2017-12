Francês campeão do mundo pode substituir Zico no Japão A Federação Japonesa de Futebol já escolheu o substituto de Zico para comandar a seleção após a Copa do Mundo. O técnico francês Aimé Jacquet, campeão mundial com a França em 1998, recebeu uma proposta para treinar os jogadores a partir de agosto. A informação foi divulgada nesta quinta-feira pelo jornal japonês Nikkan Sports. Atualmente, Jacquet, de 64 anos, trabalha na comissão técnica da seleção francesa, auxiliando Raymond Domenech. Caso aceite a proposta, ele será o segundo francês a passar pelo Japão - o outro foi Philippe Troussier, que conduziu os japoneses até às oitavas-de-final da Copa de 2002. O técnico Zico já havia declarado que dificilmente continuaria no comando dos japoneses após o Mundial. O treinador brasileiro gostaria de dirigir alguma seleção ou equipe na Europa. A partida entre Brasil e Japão acontecerá no dia 22 de junho. Os outros adversários da seleção brasileira no Mundial serão a Croácia e a Austrália. A abertura da competição será nesta sexta-feira, com a partida entre Alemanha e Costa Rica.