Francês Zidane apadrinha escola de futebol no Níger

O ex-jogador francês Zinedine Zidane, que agora atua como embaixador contra a pobreza das Nações Unidas, apadrinhou neste domingo em Niamey uma escola de futebol construída em 2005 com financiamento da Fifa. O craque francês, que conquistou a Copa do Mundo de 1998, participou por cerca de 20 minutos de um jogo com os alunos da instituição da capital do Níger marcando dois gols. Zidane chegou na última sexta ao Níger como embaixador itinerante do Programa das Nações Unidas para o desenvolvimento para "mobilizar todos em favor da luta contra a pobreza".