Francesco Totti volta à seleção italiana apenas em setembro Os torcedores italianos ainda terão de esperar seis meses para ver Francesco Totti voltar a vestir a camisa da seleção. Havia a expectativa de que ele aceitasse ser convocado para o jogo do dia 28 de março, contra a Escócia, pelas Eliminatórias para a Eurocopa/2008, mas isso não acontecerá. Em comunicado divulgado nesta segunda-feira, a Federação Italiana informou que o meia-atacante da Roma só se colocará à disposição do técnico Roberto Donadoni em setembro. Totti não joga pela Itália desde a final da Copa de 2006, quando sagrou-se tetracampeão mundial pela "Azzurra". O jogador de 30 anos havia pensado em se retirar definitivamente da seleção, mas voltou atrás e decidiu ficar um tempo longe da equipe para repousar e conseguir tratar de vez uma lesão no tornozelo. Ele está em grande fase na Roma e é o artilheiro do Campeonato Italiano com 18 gols. Somando aos que marcou na Liga dos Campeões e na Copa da Itália, já soma 22 na temporada. A equipe da capital italiana, que conta também com os brasileiros Doni e Mancini, ocupa a segunda posição no Nacional com 57 pontos, 16 a menos que a líder Internazionale.