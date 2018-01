Franceses lamentam ausência do Brasil Mesmo depois de já ter desembarcado no Brasil após a eliminação precoce da Copa das Confederações, a seleção continua sendo assunto na França. Em plena véspera da semifinal entre os franceses e a Turquia, um dos principais comentários nas duas delegações girava em torno da ausência dos brasileiros. De um lado, jogadores, integrantes da comissão técnica e organizadores franceses, cada um com seus motivos, lamentavam a impossibilidade de se realizar o esperado confronto França x Brasil. Do outro, os turcos diziam que ter eliminado os pentacampeões mundiais é tudo que precisam para passar também pelos anfitriões. O atacante Cissé, por exemplo, afirmou que o público ficou privado de um grande espetáculo. "E eu fiquei frustrado", garantiu o titular da seleção francesa. Já Thierry Henry procurou desdenhar. "Para mim, Brasil e Turquia tanto faz, não muda nada." Do lado da Turquia, o empate por 2 a 2 com o Brasil foi encarado como uma autêntica revanche das duas derrotas sofridas para os brasileiros na Copa de 2002. "Não dá para dizer que não houve um ingrediente a mais nesse resultado. Nós preferíamos ter vencido e estivemos muito próximos disso. Mas ter passado de fase sobre o Brasil deixou o povo muito feliz na Turquia", revelou o meia Basturk. "O grupo está bastante motivado e temos convicção de que podemos passar pela França também, decidir o título e, por que não, sair daqui com o troféu."