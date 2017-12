Franceses não acreditam na classificação da seleção A maior parte dos franceses não acredita na classificação da seleção do técnico Raymond Domenech para as oitavas-de-final da Copa do Mundo. Esse foi o resultado de uma pesquisa feita pelo jornal Le Parisien que será divulgada nesta sexta-feira. Segundo a pesquisa, 59% dos entrevistados acreditam que a seleção francesa vai ser eliminada na partida contra o Togo, enquanto 32% acreditam na classificação - os outros 9% dos torcedores não deram opinião. A França precisa vencer o Togo por dois gols de diferença para garantir uma vaga nas oitavas. Nas duas partidas disputadas até agora, a seleção francesa empatou por 0 a 0 com a Suíça e 1 a 1 com a Coréia do Sul. A pesquisa foi realizada nos dias 20 e 21 de junho por telefone e entrevistou 1.001 pessoas com mais de 15 anos. O jogo entre França e Togo acontecerá nesta sexta, em Colônia, às 16h.