Franceses passam a noite nos Alpes para repetir 1998 A seleção da França está disposta a tudo para ganhar a Copa do Mundo, na Alemanha. Repetindo o que fizeram em 1998, quando conquistaram pela primeira vez o Mundial, os franceses estão encarando uma semana de treinamentos na gelada cidade de Tignes, situada nos Alpes. Nesta quarta-feira, os jogadores encararam uma sessão de escalada na neve depois de passar a noite num hotel que fica a mais de 3.000 metros de altitude. A idéia da comissão técnica é voltar para o Centro de Treinamento oficial, em Clairefontaine, nesta quinta, para se preparar para a partida amistosa contra o México, no sábado, em Saint-Etienne. Após enfrentar os mexicanos, a França ainda jogará contra Dinamarca (dia 31) e China (dia 7 de junho) antes de estrear na Copa do Mundo. A seleção francesa está no grupo G do Mundial e fará o primeiro jogo contra a Suíça, no dia 13, em Stuttgart. O segundo adversário será a Coréia do Sul, no dia 18, em Leipzig. A primeira fase será encerrada contra Togo, no dia 23, em Colônia.