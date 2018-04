Franceses têm chance de entrar para galeria dos supercampeões europeus Depois de dez anos de frustrações e vexames, que incluíram uma greve de jogadores em plena Copa do Mundo da África do Sul, em 2010, a seleção da França volta na Euro 2016 ao rol das grandes do futebol mundial com a chance de entrar para a história. Caso vença Portugal neste domingo, no Stade de France, a equipe de Didier Deschamps alcançará o tricampeonato da Europa, igualando-se em número de títulos aos dois maiores vencedores do torneio de nações: Alemanha e Espanha.