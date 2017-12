Francileudo faz primeiro treino com bola pela Tunísia O atacante brasileiro naturalizado tunisiano Francileudo dos Santos realizou, nesta quinta-feira, seu primeiro treino com bola em solo alemão. Com isso, aumentam suas chances de ser escalado na decisiva partida desta sexta, contra a Ucrânia, em Berlim. Desde que se contundiu no último amistoso prévio ao Mundial, no dia 7 de junho, Francileudo só vinha fazendo treinos leves, e ficou fora até do banco de reservas durante os dois primeiros jogos da Tunísia na primeira fase. O grupo H só tem uma equipe classificada às oitavas-de-final, a Espanha, que venceu seus dois primeiros jogos e soma seis pontos. Tunísia e Arábia Saudita, ambas com apenas um ponto cada, ainda têm chances de classificação à segunda vaga da chave. A Ucrânia é a vice-líder, com três pontos.