Francileudo machuca o joelho, mas não preocupa Tunísia O atacante brasileiro naturalizado tunisiano, Francileudo dos Santos, machucou o joelho esquerdo, nesta quarta-feira, num jogo-treino em que a Tunísia goleou uma equipe amadora da Bavária por 4 a 0, em Schweinfurt, na Alemanha. A comissão técnica diz não estar preocupa. A goleada começou ainda no primeiro tempo, com o gol de Zied Jaziri, aos 26 minutos. Ele mesmo ampliou aos 17, já na segunda etapa. Kaies Ghodhbane, aos 24, e Yassine Chikhaoui, aos 39, completaram o placar. A Tunísia estréia na Copa do Mundo no dia 14 diante da Arábia Saudita, em Munique. No mesmo dia, a Espanha enfrenta a Ucrânia, em Liepzig, no complemento da rodada do Grupo H.