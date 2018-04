Francisco Diá é o novo técnico do América-RN A diretoria do América-RN confirmou na tarde desta quarta-feira a contratação do técnico Francisco Diá para o lugar de Artur Neto, que pediu demissão após duas derrotas em dois jogos pela Série B do Campeonato Brasileiro. A última foi nesta terça: 4 a 0 para a Ponte Preta, em Campinas.