Frank de Boer diz que é inocente O volante do Barcelona, o holandês Frank de Boer, cujos exames anti-doping deram positivo para nandrolona, disse hoje que é inocente e que tomará as medidas cabíveis para evitar punições. Ele tomará as medidas em conjunto com o também holandês Edgar Davids, que foi condenado no campeonato italiano por doping. ?Nunca utilizei substâncias estranhas. Eu sequer fumei um cigarro?, afirmou. ?Estou com a consciência limpa.? A Federação Holandesa quer realizar uma investigação para avaliar se os suplementos alimentares utilizados pelos jogadores da seleção holandesa estariam influenciando nos níveis de nandrolona apresentados nos exames. Não serão adotadas medidas de punição a de Boer ou Davids até que sejam divulgados os exames de contra-prova. O chefe do departamento médico do Barcelona, Josep Borrel, disse hoje estar ?surpreso? com o resultado do exame de Frank de Boer. ?De Boer é um homem honrado, não creio que tenha feito nada de propósito?, afirmou, acrescentando que o atleta não informou ao departamento médico sobre o uso da substância.